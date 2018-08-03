Журналиста Джемаля похоронят на Хованском кладбище

Убитого в Центральноафриканской Республике журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище в столице, а погребальная молитва пройдет в Московской соборной мечети, но точной даты похорон назвать пока нельзя, сообщил РИА Новости его друг, журналист Максим Шевченко, передает Day.Az.

По имеющейся у него информации, тела погибших журналистов доставят в Москву в воскресенье, 5 августа. Затем, в понедельник-вторник, скорее всего, будут проводиться следственные мероприятия, после чего тела отдадут близким.

"Как только выдадут, естественно, мы на следующий день его сразу похороним. В тот же день, боюсь, просто не успеем... Я не могу называть точных дней, потому что это зависит не от нашего желания", - сказал Шевченко РИА Новости в ответ на вопрос о том, когда состоятся похороны Джемаля.

Он пояснил, что только после того, как будут проведены следственные действия и Следственный комитет выдаст заключение судмедэкспертизы, близкие смогут приступить к обряду похорон.

"Джаназа - заупокойная молитва - будет в Московской соборной мечети, за что огромное спасибо муфтию шейху Равилю Гайнутдину. А похоронен Орхан будет на Хованском кладбище, за что огромное спасибо главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову, который тоже участвовал в этом обсуждении с правительством Москвы о выделении участка для похорон", - сказал Шевченко.

В ЦАР 30 июля погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, у них при себе были просроченные журналистские удостоверения различных СМИ. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "убийство". Как сообщил Центр управления расследованиями, направивший журналистов в эту командировку, они снимали документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР, при этом в МИД РФ назвали абсурдными сообщения о расследовании деятельности ЧВК в ЦАР, указав, что ведомство еще в марте сообщало об отправке инструкторов в эту страну. Посольство РФ занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.

Ранее на сайте консульского департамента МИД РФ были опубликованы рекомендации, в которых говорится, что силы правопорядка ЦАР "практически не функционируют и рассчитывать на их помощь в случае неприятностей особо не приходится". В российском министерстве отмечали, что криминогенная обстановка в Центральноафриканской республике сложная, там регулярно происходят вооруженные грабежи и убийства, нападения на иностранцев, и поэтому посещение страны сопряжено с большим количеством рисков и, как следствие, крайне нежелательно.