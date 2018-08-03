Генпрокуратура Таджикистана назвала версию убийства туристов

Генпрокуратура Таджикистана по факту нападения на иностранных туристов оставила статью "теракт" единственной версией убийства, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства в пятницу.

Ранее Генпрокуратура Таджикистана по факту нападения на иностранных туристов возбудила уголовное дело по статьям "терроризм" и "убийство".

"Убийство иностранных туристов на юге Таджикистана - террористический акт, совершенный для дестабилизации обстановки в стране, устрашения в обществе, нанесения удара по имиджу Таджикистана на международной арене" - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

По данным ведомства, "данный теракт был совершен жителями района Пяндж Хусейном Абдусамадовым, Асомидином Маджидовым, Зафаром Сафаровым и жителями города Нурек - братьями Аслиддином и Джафаром Юсуповыми - членами террористической и экстремистской организации партия Исламского возрождения на основе плана, ранее разработанного за пределами страны, под прикрытием флага "Исламского государства".

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

МВД Таджикистана обвинило в нападении на туристов в Дангаре запрещенную в стране Партию исламского возрождения (ПИВТ). В причастности к убийству туристов обвиняется преступная группировка под руководством Абдусамадова, который четырежды был в Иране, где прошел идеологическую обработку и диверсионную подготовку. Тегеран отверг причастность к инциденту.