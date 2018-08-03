Иранскому математику вручат новую золотую медаль Филдса вместо украденной

Математику из Ирана Каучеру Биркаре вручат новую медаль Филдса взамен украденной. передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации бразильской газеты "Фолья ди Сан- Паулу", сорокалетний ученый получит пятую медаль, дополнительно отлитую вместе с четырьмя другими наградами, которые врученылауреатам на церемонии открытия Международного конгресса математиков (IMC) в Рио-де-Жанейро.

Изначально эта медаль должна была занять место в экспозиции в штаб-квартире Международного математического союза (IMU) в Берлине. Кража медали у Бикара произошла в тот момент, когда математик участвовал в фотосессии. Полиция подозревает в преступлении двух человек, которых вычислили по записям камер системы видеонаблюдения конгресс-центра в Рио-де- Жанейро.

Международный конгресс математиков в Рио

Решение провести в этом году мировой съезд математиков в бразильском Рио-де-Жанейро было принято в 2014 году на Генеральной ассамблее Международного математического союза в Южной Корее. Тогда золотой Филдсовской медали впервые был удостоен представитель Бразилии Артур Авила.

Для Бразилии нынешний конгресс математиков имеет историческое значение. Страна стала первым государством Южного полушария, принявшим мероприятие IMU. По прогнозам, в нем примут участие не менее 2,5 тыс. ученых со всего мира, будет организовано около сорока круглых столов, а также пройдет Всемирная встреча женщин-математиков.

В феврале 2018 Бразилия была включена в десятку стран, входящих в мировую математическую элиту. Ранее в нее входили Россия, Великобритания, Франция, Германия, США, Италия, КНР, Япония, Израиль.

Международный конгресс математиков проводится раз в четыре года и является крупнейшим мировым математическим событием. Первый конгресс прошел в Цюрихе в 1897 году. На этих форумах вручаются главные математические награды, в частности, медаль Филдса, премия Черна, премия Гаусса и премия Неванлинны. Следующий Всемирный математический конгресс пройдет в 2022 году в Санкт-Петербурге.

Филдсовская премия

Раз в четыре года Международный математический союз награждает молодых математиков в возрасте до 40 лет включительно, добившихся выдающихся успехов в этой научной дисциплине. Премия, названная в честь канадского математика Джона Филдса, выступившего с идеей ее вручения в 1924 году, была учреждена в 1936 году. Медаль из золота 585 пробы вручается вместе с премией в 15 тыс. канадских долларов.

На лицевой стороне медали диаметром 63,5 мм отчеканен профиль Архимеда и надпись на латыни "Transire suum pectus mundoque potiri" ("Превзойти свою человеческую ограниченность и покорить Вселенную"). На реверсе - надпись "Congregati ex toto orbe mathematici ob scripta insignia tribuere" ("Математики, собравшиеся со всего света, вручили [эту награду] за выдающиеся труды"). Приблизительная стоимость медали составляет 5,5 тыс. канадских долларов.

За историю существования премии ей были удостоены девять воспитанников советской и российской математической школы: Сергей Новиков (1970), Григорий Маргулис (1978), Владимир Дринфельд (1990), Ефим Зельманов (1994), Максим Концевич (1998), Владимир Воеводовский (2002), Андрей Окуньков и Григорий Перельман (2006), Станислав Смирнов (2010). Лидерами по количеству наград являются США и Франция. Ученые этих стран получили 13 и 12 медалей соответственно.

В этом году обладателями премии, помимо Биркара, стали Аллессио Фигалли (Италия), Петер Шольце (Германия) и Акшай Венкатеш (Индия).