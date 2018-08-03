Мексика пересмотрит сотрудничество с США в сфере безопасности
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен пересмотреть действующие соглашения по безопасности с США, включая антинаркотический "план Мерида", сообщил в пятницу будущий глава министерства общественной безопасности Альфонсо Дурасо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"План Мерида" предполагает оказание финансовой и технической помощи США Мексике, странам Центральной Америки, а также Гаити и Доминиканской республике. Вашингтон обязался поставить им оборудование и технику для борьбы с наркокартелями, а также провести обучение армейских и полицейских подразделений Мексики новейшим методам антитеррористической борьбы с учетом опыта Ирака и Афганистана.
"Мы должны пересмотреть все соглашения о сотрудничестве, существующие между нашими странами. Когда придет время, мы рассмотрим и такие инициативы, как "план Мерида", - заявил Дурасо агентству Рейтер.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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