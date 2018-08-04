Мэй и Макрон провели встречу во Франции

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров в форте Брегансон обсудили проблематику брексита.



Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что стороны в том числе обсуждали условия выхода Великобритании из Европейского союза.

Ранее сообщалось, что Лондон стремится к укреплению партнёрских отношений с Пекином.

В феврале Мэй провела встречу с лидером КНР Си Цзиньпином, в рамках которой обсуждались вопросы укрепления торговых отношений в связи с брекситом.