Объявлена дата боя между Нурмагомедовым и Макгрегором

4 августа 2018 07:25

Бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, поединок станет главным событием UFC 229 в Лас-Вегасе.

На данный момент Нурмагомедову принадлежит титул в легком весе организации. Макгрегор является экс-чемпионом в полулегкой и легкой весовых категориях.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не позволит UFC использовать свое имя для пиара.

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