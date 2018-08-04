Объявлена дата боя между Нурмагомедовым и Макгрегором
4 августа 2018 07:25 165
Бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится 6 октября, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, поединок станет главным событием UFC 229 в Лас-Вегасе.
На данный момент Нурмагомедову принадлежит титул в легком весе организации. Макгрегор является экс-чемпионом в полулегкой и легкой весовых категориях.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не позволит UFC использовать свое имя для пиара.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
3 Авг. 14:19 15 884
-
3 Авг. 09:32 11 831
-
3 Авг. 13:31 8 598
-
3 Авг. 12:24 6 785
-
3 Авг. 14:45 6 405