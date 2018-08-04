В США 300 учебных заведений оформили страховку на случай стрельбы

В США с 2016 года около 300 учебных заведений оформили страховку на случай стрельбы. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, подобные страховки помогут учебным заведениям избежать длительных судебных разбирательств с родственниками жертв.

Как отмечается, страховые выплаты также помогут покрыть расходы на психиатрическую помощь пострадавшим ученикам и усилить безопасность.

При этом в 2018 году страховку на случай стрельбы приобрели более 60 ученых заведений.

В мае сообщалось, что в результате стрельбы в школе в американском штате Техас погибли восемь студентов.