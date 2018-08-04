США пересмотрят льготы на импорт для Турции
Торговый представитель США объявил, что Вашингтон рассматривает оправданность участия Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров (Generalized System of Preferences - GSP), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Администрация (президента США Дональда) Трампа обеспокоена соблюдением Турцией критерия доступа к рынку GSP", - приводятся в сообщении на сайте торпреда слова его заместителя Джеффри Джерриша.
"Мы надеемся, что Турция будет работать с нами для решения проблем, которые привели к новому пересмотру их беспошлинного доступа к рынку Соединенных Штатов", - отметил он.
Также отмечается, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США стоимостью 1,78 миллиарда долларов. В свою очередь, в Соединенные Штаты из Турции в прошлом году по программе GSP было поставлено товаров на 1,7 миллиарда долларов, что составляет долю около 17% от всего турецкого экспорта в США.
Пересмотр торговых преференций в Вашингтоне осуществляется на фоне ухудшения отношений между США и Турцией. Ранее Вашингтон ввел санкции против двух турецких министров - главы Минюста и МВД в связи с делом задержанного властями Турции американского пастора Эндрю Брансона.
Пастор удерживается с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве организации гюленистов FETÖ, признанной террористической в Турции, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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