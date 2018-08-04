Согласно двум патентным заявкам, опубликованным Ведомством по патентам и товарным знакам США, технологический гигант Sony хочет запатентовать метод обеспечения работы блокчейнов. Об этом пишет CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Патентные заявки под названиями "Электронная нода и метод обеспечения работы распределенного реестра" и "Устройство и система" демонстрируют, что Sony помимо прочего разрабатывает концепты аппаратных блокчейн-решений. Кроме того, эти документы подготавливают почву для того, чтобы Sony могла использовать эти устройства в будущих продуктах.

Ранее Sony подавала патентные заявки, сосредоточенные в основном на применении технологии - в областях вроде управления образовательными данными и безопасности.

Первая заявка описывает два элемента: аппаратную ноду и метод обеспечения работы блокчейна, который неоднократно называется в документе "процессом майнинга". В частности, в заявке говорится о гипотетической ситуации, где ноды формируют собой сеть, которая похожа на ту, что лежит в основе биткоина - т.е. сеть с криптоваюлтой и открытым доступом.

"Распределенный реестр может быть блокчейном, основанным, например, на принципах, используемых блокчейном биткоина и ему подобных. Распределенный реестр использует механизмы майнинга и PoW, а также может использовать определенный тип награды (валюты) вроде биткоина - в виде валюты и/или награды за осуществление майнинга. Кроме того, распределённый реестр может использовать механизмы консенсуса для обеспечения того, чтобы все электронные ноды имели консенсус касаемо распределённого реестра", - говорится в заявке.

Это не обязательно значит, что Sony собирается запускать собственную криптовалюту. Но компания, по всей видимости, оставляет себе возможность для того, чтобы описываемая технология могла служить и этой цели.

Вторая заявка "Устройство и система" сосредоточена на угрозах безопасности для сети, состоящей из небольшого количества нод.

"Количество устройств, которые имеют доступ и осуществляют вклад в распределённый реестр, может быть небольшим, из-за чего могут возникнуть риски для безопасности системы", в связи с чем Sony фактически предлагает увеличить количество нод за счёт использования виртуальных нод. Устройство, описываемое в заявке, будет "хостить несколько, например 10, 100 или даже тысячи виртуальных нод; количество виртуальных нод может быть гораздо выше - например, в 10 раз выше суммарного количества устройств".

В целом эти патентные заявки менее сосредоточены на типе распределённого реестра и больше - на аппаратных и операционных методах обеспечения его работы. Sony пишет, что эти сети могут быть и публичными, и приватными, а также могут использовать ПО самой Sony или, как говорится в одном из документов, "технологии распределенных баз данных вроде Hadoop".