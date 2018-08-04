В Мексике задержали одного из самых разыскиваемых бандитов
Один из главарей картеля "Залив" Виктор Мануэль N по прозвищу "Команданте Ветер" задержан в результате операции федеральной полиции Мексики, сообщил в пятницу национальный уполномоченный по безопасности страны Ренато Салес Эредия, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Бандит был пойман в городе Пуэрто-Вальярта в результате спецоперации. По словам Эредии, именно этот разыскиваемый на федеральном уровне бандит был одним из основных виновников волны насилия, захлестнувшей приграничный с США штат Тамаулипас. "Команданте" отвечал за организацию доставки наркотиков в соседние США.
"На момент задержания против него действовали три ордера со стороны правительства Тамаулипаса, поэтому он был доставлен в город Сьюдад-Виктория, чтобы предстать перед соответствующими судебными властями", - сказал уполномоченный по безопасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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