В России разбился вертолет Ми-8: погибли 18 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

08:22

Вертолет Ми-8 в Красноярском крае потерпел крушение при полете, при падении вертолет полностью разрушился и сгорел, место падение обнаружено, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, передает Day.Az.

"Вертолет Ми-8 в Красноярском крае потерпел крушение при полете. Воздушное судно полностью разрушено и сгорело", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вертолет упал в безлюдном месте.

"Место падения вертолета обнаружено", - отметил источник.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в Красноярском крае, погибли 18 человек, включая трех членов экипажа.

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08:10

В Красноярском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, передает Day.Az.

"На борту воздушного судна находились 18 человек, в том числе три члена экипажа. Все погибли", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту вертолета находились сотрудники компании "Анкор".

Источник уточнил, что Ми-8 разбился во время полета. Его место падения уже обнаружено, воздушное судно разрушилось и сгорело.

Причиной крушения, по предварительным данным, могли стать техническая неисправность или ошибка пилота, добавил он.

ГУ МЧС по Красноярскому краю подтвердил факт жесткой посадки вертолета Ми-8, говорится в сообщении на сайте главка министерства по региону.

"В 10:20 (6.20 мск) 04.08.2018 года в Туруханском районе в 2 км от населенном пункте Игарка произошла жесткая посадка вертолета Ми-8. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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