Греческий министр ушел в отставку после смертоносных пожаров
В Греции министр гражданской обороны в пятницу ушел в отставку из-за последствий смертоносных лесных пожаров в районе Афин, что привели к гибели по меньшей мере 87 человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Отставка греческого министра гражданской обороны Никоса Тоскаса была принята премьер-министром страны Алексисом Ципрасом после соответствующей встречи в пятницу", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число жертв в результате масштабных пожаров в Греции возросло до 91. Также 25 человек пропали без вести.
Напомним, в греческом городе Марафон области Атикка, где произошли масштабные пожары, подали в отставку два заместителя мэра. Так заместитель мэра по вопросам образования и культуры Димитра Ламбаре заявила, что подает в отставку из-за "чувственность к этой проблеме".
Ранее премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он несет полную политическую ответственность за разрушительные лесные пожара в пригороде Афин, в результате которых погибли десятки человек.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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