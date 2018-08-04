СМИ узнали, где Трамп проведет отпуск

Глава Белого дома планирует провести десятидневный отпуск в собственном гольф-клубе в штате Нью-Джерси, однако официального подтверждения Белый дом пока не выдал, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Президент Дональд Трамп прибыл в Бедминстер (где расположен "Национальный гольф-клуб Трампа в штате Нью-Джерси - ред.) в четверг вечером, где может провести почти двухнедельный отпуск от пребывания в столице страны", - отмечается в сообщении.

По официальной информации, президентский борт прилетел в аэропорт Морристоун в 21.25 вечера накануне из штата Пенсильвания, где Трамп принял участие в кампании в поддержку республиканских кандидатов в Конгресс. На пятницу в рабочем графике президента не запланировано никаких официальных мероприятий.

В Белом доме не публикуют информацию, сколько именно времени Дональд Трамп пробудет в Бедминстере. Однако Федеральное агентство гражданской авиации выдало распоряжение о временном ограничении полетов в этом районе до 13 августа.

Вместе с тем, планируется, что президент посетит в субботу штат Огайо для поддержки республиканских кандидатов в предвыборной кампании.

В прошлом году Трамп провел сво августовский отпуск в Нью-Джерси.