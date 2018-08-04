В Сети появилось видео странного безликого существа в лесу - ВИДЕО

4 августа 2018 09:23

Очевидцы сняли на видео странное существо, которое наблюдало за пасущимся неподалеку лосем из леса. На видео видно, как загадочная сущность то приближается к жертве, то отдаляется от нее, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Кадры были сделаны недалеко от канадского Квебека.

Пользователи YouTube увидели в существе схожесть с Голлумом из "Властелина колец", однако некоторые скептически отнеслись к кадрам, отметив, что странное нечто может быть просто пятном на стекле автомобиля. 

Однако неизвестно, почему существо на видео шевелится и подбирается ближе к животному.

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Нажмите на видео для просмотра:
В Сети появилось видео странного безликого существа в лесу

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