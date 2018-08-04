Швейцарский банк: Биткоин может стать формой денег

В инвестиционном банке UBS полагают, что в текущей ситуации биткоин не является ни формой денег, ни жизнеспособным классом активов.

Свое понимание этого вопроса швейцарский банк представил в исследовательском докладе, который освещает крупнейшую по капитализации криптовалюту и был разослан клиентам организации в четверг, пишет CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В опубликованном стратегом UBS докладе говорится, что биткоину "не достаёт критериев, необходимых для получения статуса денег".

"Из-за ограниченной эмиссии и необычной динамики спроса система подвержена высокой волатильности цен, вследствие чего, в свою очередь, биткоину сложно занять роль денег или быть новым жизнеспособным классом активов", - пишет он.

Вместе с тем, автор не исключает, что однажды биткоин может обрести необходимые для этого качества. Он заявляет, что, если биткоин достигнет значительной масштабируемости и получит поддержку регуляторов, криптовалюта может стать "жизнеспособным механизмом для осуществления платежей и/или полноправным классом активов, в котором смогут участвовать даже самые консервативные и традиционные инвесторы".

Согласно докладу, исследование было проведено банковским гигантом в ответ на вопросы клиентов, которые все чаще интересуются пространством криптовалют. "Нам поступает множество вопросов по этой теме, на которые мы надеемся ответить в этом образовательном материале", - говорится в документе.

Выводы доклада основываются на "макро-переменных биткоина и их сравнении с другими классами активов". Автор неоднократно проводит параллели между биткоином и платёжным сервисом PayPal и заключает, что "рассеивание" криптовалюты может пойти по пути установившихся трендов в пространстве онлайн-платежей.

В 2017 году UBS назвал криптовалюты "спекулятивным пузырём" из-за стремительного роста их цен. Тем не менее, банк положительно отзывался о блокчейне и сообщал инвесторам, что технология, "вероятно, окажет значительное влияние" на множество сфер деятельности.