Вот так годовалый ребенок сбежал из детсада - ВИДЕО

В Вологде полуторагодовалый ребёнок остался без присмотра и беспрепятственно вышел из частного детского сада на улицу в одном подгузнике. Момент побега попал на камеры видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На кадрах ролика видно, как через некоторое время после того, как малыш выбежал во двор, на его поиски вышла сотрудница детсада. Однако она его так и не нашла. Ребёнка в детсад вернула проходившая мимо женщина, которая увидела на улице одинокого малыша.

По факту произошедшего Следственный комитет по Вологодской области начал доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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