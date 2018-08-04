Конец майя: разгадана тайна гибели древней цивилизации - ВИДЕО

Международная группа ученых из США и Великобритании выяснила, что наиболее вероятной причиной гибели древней цивилизации майя могла стать сильная и продолжительная засуха, которая возникла из-за снижения количества осадков с 800 по 1000 год нашей эры на 70%, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Засуха совпала с началом Средневекового климатического оптимума - эпохи относительно теплого климата в Северном полушарии. По словам ученых, потепление было вызвано повышенной солнечной активностью и снижением количества вулканических извержений.

К такому выводу исследователи пришли, проанализировав скопившиеся отложения на дне озера Чичанчанаб на полуострове Юкатан. Взятые пробы показали, что во времена цивилизации майя из-за продолжительной засухи объем воды в озере значительно сокращался, а на дне образовывались кристаллы гипса с включенной в них водой.

Ранее считалось, что цивилизацию погубили завоеватели из Старого Света.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

