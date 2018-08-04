Теперь можно пожить в Великой Китайской стене - ФОТО

Необычный номер без крыши над головой привлекает внимание туристов.

Одну из башен Великой китайской стены превратили в отель, обустроив в ней романтический номер на двоих. Объявление с предложением провести там ночь появилось на сервисе бронирования Airbnb. В номере есть спальня, ванная комната и минимальный набор мебели. Также гостям предложат завтрак и предметы первой необходимости, как в обычных гостиницах. Но там нет интернета, телевизора, кондиционера и даже крыши. Зато "открывается волшебный вид на звездное небо", сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Моя Планета.

Цены на проживание пока не известны, но номер наснет продаваться в сентябре. Но уже изсестно, что нельзя курить, шуметь и пытаться проникнуь в другие участки Китайской стены. "Моя Планета" сообщала о самых необычных услугах в отелях.