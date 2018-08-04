Водитель грузовика, скрываясь от полицейских, разбил 13 автомобилей - ВИДЕО

Дорожным полицейским, при попытке проверить документы у молодого человека, сидящего за рулём грузовика, пришлось применять огнестрельное оружие, чтобы остановить длиннобазное транспортное средство, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Согласно информации китайских СМИ, молодой человек, находящийся за рулём грузовика без водительского удостоверения, попытался скрыться от полицейских на стоянке в городе Фошань (провинция Гуандун, КНР). Инцидент, произошедший 3 августа, был снят случайным свидетелем крупномасштабного ДТП. Водитель грузовика, избегая преследования стражей правопорядка, повредил 13 автомобилей, оказавшихся на его пути. Один из инспекторов дорожной службы применил табельное оружие, чтобы остановить правонарушителя, после чего полицейские произвели арест неадекватного водителя.

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