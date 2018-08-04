Мужчина, выгуливавший тигра в центре Алматы, вызвал бурю в соцсетях - ВИДЕО
Пользователи казахстанских социальных сетей возмущены появлением тигра в центре Алматы, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.
Опасного хищника выгуливал на поводке, но без намордника мужчина, периодически подкармливая полосатого питомца кусками мяса. Происходило это на городском Арбате, - передает Sputnik Казахстан.
Прогулка с хищником вызвала вполне оправданные бурные эмоции: "Нужно штрафовать, причем так чтобы больше не повторялось такое, это не безопасно", - написал один из пользователей Instagram.
Другие задались вопросом, куда смотрит акимат и полиция, и лишь один пожалел животное: "Почему-то жалко этого тигра - это хищник, и он должен быть на воле", - написал комментатор.
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