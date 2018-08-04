Мужчина, выгуливавший тигра в центре Алматы, вызвал бурю в соцсетях - ВИДЕО

4 августа 2018 12:36

Пользователи казахстанских социальных сетей возмущены появлением тигра в центре Алматы, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.

Опасного хищника выгуливал на поводке, но без намордника мужчина, периодически подкармливая полосатого питомца кусками мяса. Происходило это на городском Арбате, - передает Sputnik Казахстан.

Прогулка с хищником вызвала вполне оправданные бурные эмоции: "Нужно штрафовать, причем так чтобы больше не повторялось такое, это не безопасно", - написал один из пользователей Instagram.

Другие задались вопросом, куда смотрит акимат и полиция, и лишь один пожалел животное: "Почему-то жалко этого тигра - это хищник, и он должен быть на воле", - написал комментатор.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Мужчина, выгуливавший тигра в центре Алматы, вызвал бурю в соцсетях

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az