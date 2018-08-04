В Киеве открыли первую библиотеку для незрячих

В столице в Публичной библиотеке им. Леси Украинки в районе станции метро Лукьяновская открыли первый читальный зал для людей с проблемами зрения, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В нем установлено специальное современное оборудование, которое поможет слабовидящим читать печатные книги и статьи из интернета - стационарные видеоувеличители с компьютерами и программы экранного увеличения.

Также в библиотеке установили программу доступа Jaws, которая позволяет с помощью специальных наушников и голосового синтезатора получить доступ к интернету и любому контенту.

Кроме того, в сентябре в Центральной библиотеке им. Тараса Шевченко для детей в районе метро Политехнический институт будет открыта вторая полностью бесплатная и доступная библиотека для незрячих.

Идею создания таких библиотек в Киеве поддержала и профинансировала благотворительная барахолка Кураж Базар, где в мае, на индийском найт-маркете собрали необходимую сумму в 600 000 грн.