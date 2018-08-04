В Милане поймали серийного грабителя аптек по прозвищу "Старичок"

Правоохранительные органы Милана сумели задержать 60-летнего серийного грабителя, в течение года совершившего не менее шести налетов на аптеки города, говорится в распространенном в субботу заявлении итальянской полиции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Прозванный правоохранителями "Старичком" 60-летний житель Милана с марта 2017 года по май 2018 года совершил не менее шести налетов на аптеки, пять из которых - на улице Меченате.

Как отметили в полиции, "Старичок" всегда действовал по одному сценарию. Он выжидал удобный момент рядом с аптекой, после чего, накинув капюшон, врывался в магазин и требовал отдать выручку. Мужчина угрожал сотрудникам аптеки, держа руку в кармане и притворяясь, что у него есть оружие.

Установить личность и отыскать грабителя сотрудникам правоохранительных органов помогли записи камер видеонаблюдения, а также свидетельства очевидцев.

"Старичок" был задержан рядом с очередной целью налета, которую, впрочем, он уже однажды грабил. При обыске у мужчины были обнаружены "необходимые для ограбления предметы".