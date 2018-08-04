Авиакатастрофа в Швейцарии, есть жертвы

В Швейцарии в субботу, 4 августа на территории полукантона Нидвальден потерпел крушение легкомоторный самолет. Авария произошла рядом с местом крушения находится имение "Сенар" эмигрировавшего из РФ композитора Сергея Рахманинова. Инцидент произошел близ горы Пилатус на берегу Фирвальдштетского озера в 11:00 по киевскому времени. Об этом пишет газета Blick, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным полиции, крушение привело к многочисленных жертвам, однако количество погибших пока не сообщается. Равно как и неизвестными остаются причины авиакатастрофы. Отмечается, что вилла "Сенар" расположена в селе Хертенштейн, композитор Рахманинов жил там до 1940 года.