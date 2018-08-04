В Грузии столкнулись автобус и трейлер

Один человек погиб и шестеро получили травмы разной степени тяжести в результате столкновения пассажирского автобуса и большегрузного трейлера, происшедшего на центральной автотрассе на территории Каспского муниципалитета (восток Грузии). Об этом, как передает ТАСС, сообщило Общественное телевидение страны. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники патрульной полиции и мобильные группы скорой помощи. Пострадавшим гражданам оказана неотложная медицинская помощь, они доставлены в клиники близлежащих городов.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств ДТП.

Другие подробности пока не сообщаются.