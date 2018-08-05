Стивен Сигал получил работу в МИД России
Актер Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, говорится в сообщении МИД РФ в Facebook, распространенном в субботу.
"Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения.
"Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - говорится в сообщения.
Отметим, что актер Стивен Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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