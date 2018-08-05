В Каракасе совершено покушение на Мадуро
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу было совершено покушение, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Каракасе, передает Day.Az.
"Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным", - сказал источник.
Инцидент произошел во время парада, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии. По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, несколько летательных аппаратов со взрывчаткой стали причиной взрывов. Министр уточнил, что семь военнослужащих получили ранения. Глава государства не пострадал.
Источник в полиции сообщил, что беспилотник, подлетевший к трибуне руководства страны, удалось сбить.
Ранее венесуэльское телевидение оборвало трансляцию с публичного мероприятия, в котором участвовал Мадуро. Внезапно во время выступления президента он и окружавшие его люди резко посмотрели вверх, затем на опубликованных кадрах запечатлено, как участники парада начали разбегаться в сторону от трибуны.
Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо обвинил в покушении на Мадуро правые силы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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