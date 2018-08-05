В Каракасе совершено покушение на Мадуро

На президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу было совершено покушение, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Каракасе, передает Day.Az.

"Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным", - сказал источник.

Инцидент произошел во время парада, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии. По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, несколько летательных аппаратов со взрывчаткой стали причиной взрывов. Министр уточнил, что семь военнослужащих получили ранения. Глава государства не пострадал.

Источник в полиции сообщил, что беспилотник, подлетевший к трибуне руководства страны, удалось сбить.

Ранее венесуэльское телевидение оборвало трансляцию с публичного мероприятия, в котором участвовал Мадуро. Внезапно во время выступления президента он и окружавшие его люди резко посмотрели вверх, затем на опубликованных кадрах запечатлено, как участники парада начали разбегаться в сторону от трибуны.

​Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо обвинил в покушении на Мадуро правые силы.