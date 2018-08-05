Реакция Мадуро и его охраны на взрыв - ВИДЕО

Агентство Ruptly опубликовало видео, на котором запечатлены президент Венесуэлы Николас Мадуро, его окружение и охрана в момент неудавшегося покушения и сразу после инцидента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Президент произносит речь на параде, посвященную проблемам восстановления национальной экономики, и в этот момент раздается звук взрыва, изображение дрогнуло. Мадуро и генералы, в окружении которых он находился, начали напряженно вглядываться вперед и вверх.

К главе государства незамедлительно подбежали охранники и загородили его раскладными кевларовыми щитами. После заминки президент попытался продолжить речь, но, произнеся несколько слов, прекратил. После непродолжительного обмена репликами с охраной под прикрытием щитов Мадуро удалился.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что к трибуне на проспекте Боливара, где находился Мадуро во время парада, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой. Ранения получили семеро гвардейцев.

Мадуро в ходе обращения к нации обвинил в подготовке неудавшегося покушения правую оппозицию, а также колумбийских правых и президента соседней страны Хуана Мануэля Сантоса.

Ответственность за попытку покушения на Мадуро взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты", которая связана с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года.

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