Момент ДТП в России с восемью погибшими - ВИДЕО
5 августа 2018 08:17 457
В результате ДТП, произошедшего на трассе М-3 "Украина" в Калужской области, погибли восемь человек. Запись аварии с видеорегистратора появилась в YouTube. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как ранее сообщили в региональном управлении МВД, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, движущиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где в него врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, Mercedes ударил автомобиль Foton.
На данный момент ведомство проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
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