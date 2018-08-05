Момент ДТП в России с восемью погибшими - ВИДЕО

В результате ДТП, произошедшего на трассе М-3 "Украина" в Калужской области, погибли восемь человек. Запись аварии с видеорегистратора появилась в YouTube. передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщили в региональном управлении МВД, столкнулись автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, движущиеся в одном направлении. После этого Ford оказался на встречной полосе, где в него врезался микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего последний перевернулся. Кроме этого, Mercedes ударил автомобиль Foton.

На данный момент ведомство проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося.

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