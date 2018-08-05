В Москву доставили тела погибших в ЦАР российских журналистов

Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов доставлены в Москву в ночь на воскресенье из Парижа, сообщил РИА Новости источник в аэропорту "Шереметьево", передает Day.Az.

"Тела журналистов перевозили рейсом 1144 компании Air France. На месте их встречали представители следствия. Тела будут отвезены на судмедэкспертизу", - рассказал собеседник.

По его словам, сопровождающие тела погибших люди не будут общаться со СМИ и проходить через основной терминал аэропорта, где их ждут журналисты. На место встречи рейса в терминал E прибыли также родные погибших и представители Центра управления расследованиями, по заданию которого журналисты поехали в Африку.

К моменту прибытия рейса у выхода для пассажиров собрались журналисты и съемочные группы телеканалов. Пассажиры рейса начали выходить спустя 20-30 минут после приземления борта.

Опрошенные корреспондентом РИА Новости пассажиры сообщили, что не видели и не знают, перевозил ли их рейс тела погибших журналистов.

За несколько минут до прилёта к выходу для пассажиров подошли две женщины, одна из которых была в траурном одеянии. Они продолжали сидели в одиночестве и не стали вступать в разговор с корреспондентом РИА Новости, сказав, что они не родственницы погибших.