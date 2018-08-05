В России метеор прорезал закатное небо - ВИДЕО

5 августа 2018 08:29

Пользователи соцсетей публикуют вечером в субботу видеозаписи со светящимися осколками, пролетающими по вечернему небу над востоком Ханты-Мансийского автономного округа.

На первом ролике видно, как через небо проносится яркий и крупный объект, а за ним несколько более мелких и тусклых. Крупный осколок затем разлетается на несколько поменьше.

В описании видео говорится, что оно сделано в субботу на автотрассе Нефтеюганск - Сургут.

Нажмите на видео для просмотра:

Над Югрой метеор прорезал закатное небо-1

На второй записи видно, что за крупным первым осколком несется целый хвост менее ярких. В подписи уточняется, что запись сделана в субботу в Нефтеюганске.

Нажмите на видео для просмотра:

Над Югрой метеор прорезал закатное небо - 2

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