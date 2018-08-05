В России метеор прорезал закатное небо - ВИДЕО
5 августа 2018 08:29 234
Пользователи соцсетей публикуют вечером в субботу видеозаписи со светящимися осколками, пролетающими по вечернему небу над востоком Ханты-Мансийского автономного округа.
На первом ролике видно, как через небо проносится яркий и крупный объект, а за ним несколько более мелких и тусклых. Крупный осколок затем разлетается на несколько поменьше.
В описании видео говорится, что оно сделано в субботу на автотрассе Нефтеюганск - Сургут.
Нажмите на видео для просмотра:
На второй записи видно, что за крупным первым осколком несется целый хвост менее ярких. В подписи уточняется, что запись сделана в субботу в Нефтеюганске.
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