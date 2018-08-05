Разработан препарат для эффективного лечения рака печени

Международная группа ученых на базе Института рака Сингапура (CSI Singapore) разработала новый пептидный препарат FFW, который потенциально может остановить развитие гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), или первичного рака печени, пишет издание Medical Express. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

ГЦК является быстрорастущим раком печени, и пациенты обычно умирают через 11 месяцев после постановки диагноза. На данный момент по сути единственным препаратом против ГЦК является препарат Sorafenib, который имеет неблагоприятные побочные эффекты и продлевает жизнь всего на три месяца. В связи с этим ГЦК стала второй ведущей причиной смертей от рака во всем мире.

Основой для нового исследования стал так называемый белок SALL4, который, взаимодействуя с другими белками, вызывает рост раковых опухолей. Ученые выяснили, что при раке печени этот белок взаимодействует с другим белком NuRD, что и провоцирует развитие этого вида рака.

Основываясь на этом открытии, ученые разработали специальную биомолекулу, которая блокирует взаимодействие между SALL4 и NuRD. В проведенных опытах, исследователи выявили, что такое блокирование в итоге привело к гибели опухолевых клеток и замедлению их движения.

Такая биомолекула и стала основой для нового препарата FFW. По словам ученых, этот препарат, по сравнению с уже известными, гораздо более безопасен для здоровых клеток организма и не имеет побочных эффектов.

"Это захватывающее открытие имеет важные последствия для лечения рака печени. Наша работа также может быть полезной для широкого спектра твердых раковых образований и лейкемических злокачественных новообразований, связанных с деятельностью белка SALL4 ", - отметил Дэниэл Тенен, директор CSI Singapore.