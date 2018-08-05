Трамп: многие вмешиваются в дела США
5 августа 2018 09:57 170
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вмешивается в дела США, однако так делают и другие страны. Об этом Трамп рассказал в ходе своего выступления в штате Огайо, передает NBC News, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Это очень много людей. Мы должны остановить это. Мы должны прекратить вмешательство и не дать всем напасть на нас", - сказал американский президент.
Он отметил, что среди тех, кто вмешивается в дела США - Россия, Китай и, возможно, Северная Корея. По словам Трампа, с ростом экономики США объемы вмешательства будут только расти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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