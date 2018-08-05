Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
5 августа 2018 10:02 201
Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, сообщает ТАСС. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Россиянин одолел малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей.
Боксер из Санкт-Петербурга в третий раз защитил титул чемпиона мира WBA.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию боксерского вечера в Атлантик-Сити.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
4 Авг. 13:17 28 786
-
4 Авг. 20:30 12 041
-
4 Авг. 12:35 10 968
-
4 Авг. 11:44 3 320
-
4 Авг. 22:07 2 527