Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, сообщает ТАСС. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Россиянин одолел малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей.

Боксер из Санкт-Петербурга в третий раз защитил титул чемпиона мира WBA.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию боксерского вечера в Атлантик-Сити.