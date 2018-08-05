Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

5 августа 2018 10:02

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг, сообщает ТАСС. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Россиянин одолел малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей.

Боксер из Санкт-Петербурга в третий раз защитил титул чемпиона мира WBA.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию боксерского вечера в Атлантик-Сити.

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