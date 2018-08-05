Патрик Стюарт подтвердил возвращение в «Звездный путь»

5 августа 2018 10:07

Актер Патрик Стюарт подтвердил, что вернется к роли капитана Пикара в продолжении "Звездного пути". Соответствующее сообщение актер опубликовал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Стюарт может вернуться к своей роли во франшизе.

Сам актер назвал возвращение к роли "неожиданным и восхитительным сюрпризом".

"...снова вернуться к Жану-Люку Пикару, чтобы открывать новые измерения вместе с ним", - поделился радостью Стюарт.

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