Патрик Стюарт подтвердил возвращение в «Звездный путь»
5 августа 2018 10:07 164
Актер Патрик Стюарт подтвердил, что вернется к роли капитана Пикара в продолжении "Звездного пути". Соответствующее сообщение актер опубликовал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее сообщалось, что Стюарт может вернуться к своей роли во франшизе.
Сам актер назвал возвращение к роли "неожиданным и восхитительным сюрпризом".
"...снова вернуться к Жану-Люку Пикару, чтобы открывать новые измерения вместе с ним", - поделился радостью Стюарт.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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