Патрик Стюарт подтвердил возвращение в «Звездный путь»

Актер Патрик Стюарт подтвердил, что вернется к роли капитана Пикара в продолжении "Звездного пути". Соответствующее сообщение актер опубликовал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Стюарт может вернуться к своей роли во франшизе.

Сам актер назвал возвращение к роли "неожиданным и восхитительным сюрпризом".

"...снова вернуться к Жану-Люку Пикару, чтобы открывать новые измерения вместе с ним", - поделился радостью Стюарт.