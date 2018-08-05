В Швеции нетрезвый капитан из России посадил судно на мель
5 августа 2018 10:17 232
Капитан из России, управлявший судном в нетрезвом виде, посадил его на мель у берегов Швеции сообщает Sydsvenskan. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа. Отмечается, что сбившееся с курса судно заметил экипаж шедшего неподалеку буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.
По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.
Судно осмотрели дайверы и не обнаружили в корпусе каких-либо повреждений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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