В Швеции нетрезвый капитан из России посадил судно на мель

5 августа 2018 10:17

Капитан из России, управлявший судном в нетрезвом виде, посадил его на мель у берегов Швеции сообщает Sydsvenskan. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 3 августа. Отмечается, что сбившееся с курса судно заметил экипаж шедшего неподалеку буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.

По данным местной полиции, в крови россиянина обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

Судно осмотрели дайверы и не обнаружили в корпусе каких-либо повреждений.

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