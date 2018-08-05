"Ревнивый" носорог напал на туристов - ВИДЕО

Опасным приключением обернулась для группы туристов прогулка по сафари-парку в мексиканском штате Пуэбла. передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

На внедорожник с посетителями напал носорог. Момент атаки попал на видео.

На кадрах видно, как животное упрямо пытается перевернуть автомобиль, поддевая его рогом. Спустя некоторое время, нее без помощи местных сотрудников, водитель всё же сумел отъехать от обидчика. Никто не пострадал.

Агрессивное поведение обитателя парка специалисты объяснили тем, что неподалёку от места происшествия находилась самка, и носорог мог "приревновать" её к непрошеным гостям.

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