Российский боксер Ковалев заговорил о завершении карьеры после поражения от Альвареса

Российский боксер Сергей Ковалев задумался о завершении профессиональной карьеры после поражения в поединке за защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ночь 5 августа россиянин техническим нокаутом уступил колумбийцу Элейдеру Альваресу.

"Пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт каким-то другим путем, поэтому спасибо вам за поддержку, за веру в меня, извиняюсь, что так разочаровал, возможно, кого-то, но это бокс, поэтому всякое бывает. Посмотрим, сейчас не буду пока делать поспешных выводов, пройдет время, и приму решение, что делать дальше", - сказал спортсмен в видеообращении в своем инстаграме.

35-летний Ковалев одержал 32 победы и потерпел три поражения в карьере.