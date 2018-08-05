Российский боксер Ковалев заговорил о завершении карьеры после поражения от Альвареса
Российский боксер Сергей Ковалев задумался о завершении профессиональной карьеры после поражения в поединке за защиту титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ночь 5 августа россиянин техническим нокаутом уступил колумбийцу Элейдеру Альваресу.
"Пришло время вешать перчатки, передавать свой опыт каким-то другим путем, поэтому спасибо вам за поддержку, за веру в меня, извиняюсь, что так разочаровал, возможно, кого-то, но это бокс, поэтому всякое бывает. Посмотрим, сейчас не буду пока делать поспешных выводов, пройдет время, и приму решение, что делать дальше", - сказал спортсмен в видеообращении в своем инстаграме.
35-летний Ковалев одержал 32 победы и потерпел три поражения в карьере.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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