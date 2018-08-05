Атака на мечеть в Афганистане: "ИГ" взяло ответственность на себя

5 августа 2018 10:46

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в городе Гардез в Афганистане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на SITE Intelligence Group, ведущую мониторинг деятельности террористов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Атаку устроили два террориста-смертника. В момент атаки внутри здания находились по меньшей мере 600 человек. По данным местных властей, до того, как активировать взрывные устройства, смертники подорвали в здании мечети несколько гранат.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате взрыва в мечети возросло до 25.

"Исламское государство" - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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