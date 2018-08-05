В Украине хотят запретить лампы и градусники со ртутью

Украина может остаться без градусников, ламп, зубных пломб - в Минприроды представили на общественное обсуждение законопроект о ратификации Украиной Минаматской конвенции. Если документ ратифицируют, под запрет попадут все товары, содержащие в себе ртуть или если она используется при их производстве. Минаматскую конвенцию начиная с 2013 года уже подписали около 130 стран, 94 из них - уже ратифицировали ее. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Сейчас документы на ратификацию находятся на внутреннем правительственном согласовании. Надеемся на поддержку общественности для того, чтобы как можно быстрее ратифицировать документ", - заявил замглавы Минэкологии Николай Кузьо.

К этому в Минэкологии добавляют, что главная цель этой инициативы - снизить риски для экологии страны и здоровья граждан.

"По нашим оценкам, внедрение положений Конвенции для бизнеса не будет критичным, - рассказал "Сегодня" директор департамента экобезопасности Минэкологии Сергей Лукьянчук. - Производство приборов, которые запрещает Конвенция, в Украине отсутствует. Речь идет лишь об импорте, но его объемы - мизерны. Кроме того, Конвенция подразумевает постепенное прекращение и добычи ртути, а Украина ее не добывает".

По словам Лукьянчука, запрет не будет мгновенным.

"Будет разработан план внедрения Конвенции, и будем постепенно выводить из оборота все то, что попадает под запрет, тем более что мы уже наблюдаем тенденцию перехода, например, с люминесцентных ламп (их производство сопровождается выбросами ртути в атмосферу) на диодные. Последние уже производят в Украине, они недорогие и выгодные в эксплуатации. А объем импорта люминесцентных ламп - 10% от общего количества. Гораздо реже используются и ртутные термометры".