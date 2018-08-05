В США полиция применила светошумовые гранаты для разгона протестующих

Полиция в американском городе Портленд применила светошумовые гранаты для разгона участников акций протеста, несколько человек были задержаны, сообщает портал The Oregonian, передает со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, члены группы Patriot Prayer, поддерживающей президента США Дональда Трампа, устроили митинг, который привлек их противников. Большие группы людей собрались на противоположных сторонах улицы, размахивая баннерами и выкрикивая оскорбления друг другу.

Полиция, находившаяся в районе, потребовала от участников акций покинуть улицу после того, как протестующие стали кидать камни и бутылки.

Как сообщила полиция Портленда в заявлении, четыре человека были задержаны. "Полицейские... изъяли оружие. Участники акций... бросали предметы, включая камни, дымовые шашки, пиротехнические средства... в полицейских и протестующих", - отмечается в заявлении.