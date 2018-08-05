В Афганистане смертник взорвал трех сотрудников НАТО

В результате атаки смертника в Афганистане погибли три сотрудника НАТО, которые участвовали в миротворческой миссии на территории страны. Об этом сообщает портал The Defence Post со ссылкой на заявление Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Три члена миротворческой миссии НАТО были убиты во время атаки смертника", - говорится в сообщении НАТО.

Отмечается, что атака произошла во время во время патрулирования с представителями афганской армии.