Победитель "Тур де Франс" арестован за срыв вечеринки

Победитель "Тур де Франс"-1997 немец Ян Ульрих был арестован на Мальорке за то, что вторгся на участок известного актера Тиля Швайгера, информирует DW. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, мужчины имеют дома по соседству, при этом их связывают приятельские отношения.

Швайгер устроил вечеринку в своем доме. Тогда бывший велогонщик перелез через забор и стал угрожать гостям и самому Швайгеру метлой. Последний вызвал полицию, которая арестовала Ульриха.

После инцидента актер заявил, что не так представлял себе свой отпуск, а также добавил, что Ульрих, который ранее был осужден за вождение в нетрезвом виде, больше не его друг.

Напомним, что британец Герейнт Томас выиграл общий зачет "Тур де Франс" 2018 года. Томас стал пятым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и "Тур де Франс".