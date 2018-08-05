Ди Каприо захотел стать продюсером ситкома

Американский актер Леонардо Ди Каприо и актриса, певица и модель Джессикой Бил пытаются договориться с компанией Sony Pictures Television о продюсерском кресле в перезапуске комедийного сериала "Факты из жизни". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным источников издания, переговоры находятся на ранней стадии. В Sony, которым принадлежат права на сериал, эту информацию комментировать отказались.

Комедийный сериал "Факты из жизни" выходил на телеканале NBC с 1979 по 1988 годы, тем самым став одним из самых продолжительных ситкомов восьмидесятых.