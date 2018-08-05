Адвокат Анджелины Джоли больше не хочет работать с актрисой

Как сообщает издание TMZ, адвокат Анджелины Джоли, занимающаяся ее бракоразводным процессом с Брэдом Питтом - Лаура Вассер, больше не будет вести это дело, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По сообщениям источников из окружения Джоли, актриса хочет, чтобы Брэд совсем перестал общаться с детьми. "Она питается гневом и ведет себя необоснованно", - говорит инсайдер.

Из-за такого поведения адвокат Джоли собирается прекратить с ней работать. Похоже, что ситуация складывается не на руку Анджелине, ведь Вассер известна благодаря умению урегулировать конфликты и выступает за совместное воспитание детей. Стало известно, что Анджелина собирается нанять еще одну юридическую фирму после ухода Лауры.