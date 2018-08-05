В Индонезии произошло землетрясение

5 августа 2018 13:55

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи индонезийского острова Сиберут, сообщает Геологическая служба США (USGS). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки зафиксированы в воскресенье в 8.56 UTC (11.56 по мск) в 93 километрах к югу от острова. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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