В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи индонезийского острова Сиберут, сообщает Геологическая служба США (USGS). Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки зафиксированы в воскресенье в 8.56 UTC (11.56 по мск) в 93 километрах к югу от острова. Очаг землетрясения находится на глубине 10 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.