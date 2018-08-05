Опрос: некоторые жители Грузии не знают, что такое интернет

Небольшая часть жителей Грузии никогда не слышала про интернет, еще около четверти никогда им не пользовались. Такие данные опубликованы в опросе, проведенным Национальным демократическим институтом США (NDI), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

1% респондентов ответил, что не знают, что такое интернет, когда исследователи спросили их, как часто они выходят в сеть. Еще 28% заявили, что никогда не пользовались интернетом. При этом выходят в онлайн немногим более половины жителей Грузии, еще 10% пользуются интернетом раз в неделю.

Согласно опросу, наибольшее количество пользователей интернета проживает в столичном Тбилиси. Здесь 81% постоянно выходят в интернет, еще 3% пользуются сетью реже одного раза в неделю, а 16% совсем ею не пользуются.