Израильские военные атаковали палестинцев, пускавших горящие воздушные шары

Израильские военные атаковали в секторе Газа группу палестинцев, которые запускали через границу воздушные шары с горючими веществами, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о результатах удара, уже третьего за последние два дня, пока не поступало.

"Летательный аппарат Армии обороны Израиля открыл огонь в направлении транспортного средства, которое использовала группа террористов для запуска зажигательных шаров, а также в направлении группы террористов, которые запускали зажигательные шары из северной части сектора Газа на территорию Израиля", - говорится в сообщении.

Накануне военные дважды обстреливали палестинцев, пускающих шары через границу.

Запуск палестинцами горящих воздушных шаров или змеев, которые выжигают гектары сельскохозяйственных угодий и лесопосадок, израильтяне трактуют как террористическую кампанию и применяют в ответ военную силу, экономические санкции и угрозы провести в секторе Газа масштабную операцию.