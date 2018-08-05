В Сочи обнаружили тело пропавшей в реке девочки

Спасатели обнаружили в море в районе пляжа "73-й километр" (Мамайка) тело четырехлетней девочки, которую в пятницу в Сочи унесло течение реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что четверо отдыхающих - мужчина, женщина и двое детей 4 и 15 лет - упали в реку Пластунка. Взрослых удалось спасти, детей унесло течением. По сообщению мэрии, поисками занимались более 400 человек.

В субботу утром при облете в русле реки Сочи в районе Водозабора обнаружили тело погибшего подростка. Поиски девочки завершились в воскресенье.

"Девочку нашли в 11.30 в районе пляжа "73-й километр", в море на удалении 500 метров от берега", - сообщили в ЮРПСО.