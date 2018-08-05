В Подмосковье горит мотосалон на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В 10.56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Котельники, Коммерческий проезд, дом 6", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в здании находится мотосалон, на первом этаже - сервис по ремонту лодочных моторов.

Позднее пожару присвоили повышенный, второй, ранг.

Спасатели привлекли 19 единиц техники и 64 человека.