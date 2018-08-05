В Подмосковье горит мотосалон на площади 700 квадратных метров
5 августа 2018 14:18 163
В Подмосковье горит мотосалон на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В 10.56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Котельники, Коммерческий проезд, дом 6", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в здании находится мотосалон, на первом этаже - сервис по ремонту лодочных моторов.
Позднее пожару присвоили повышенный, второй, ранг.
Спасатели привлекли 19 единиц техники и 64 человека.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!