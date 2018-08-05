Директор сирийского НИИ погиб в результате подрыва его автомобиля в окрестностях города Хама, сообщает газета Al-Watan. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Директор научно-исследовательского центра в городе Масьяф Азиз Исбер погиб в результате взрыва его автомобиля в окрестностях Хамы", - сообщается в статье со ссылкой на корреспондента газеты.